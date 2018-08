Portugal é o terceiro país da União Europeia com eletricidade e gás mais caros

Há muito que se diz que os preços da eletricidade e do gás em Portugal são elevados e o Eurostat vem agora corroborar essa ideia, com o país a estar entre os três países da União Europeia com preços mais altos.

De acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 7 de agosto, pelo gabinete estatístico da União Europeia, a eletricidade e o gás pagos pelos consumidores portugueses são os terceiros mais caros do espaço comunitário.

Price for electricity paid by households in the EU between 10 cent (Bulgaria) and 28 cent (Belgium) per kilowatt hourhttps://t.co/MFgEXxsHT7 pic.twitter.com/fE5u2IW0Bj