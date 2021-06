Portugal é um dos cinco países mais seguros do mundo

Portugal está entre os cinco países mais seguros do mundo, segundo o Global Peace Index 2021, surgindo apenas atrás da Islândia, da Nova Zelândia e da Dinamarca, sendo o segundo entre os países da União Europeia.Para o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, "Portugal ser considerado um dos países mais seguros do mundo é um ativo para a qualidade de vida dos portugueses" e constitui-se como uma vantagem competitiva face a outros países."A questão da segurança está muito longe de ser uma questão estritamente policial. A segurança é hoje um fator decisivo para a captação de investimento, para a captação dos turistas que esperamos voltar a ter, para o reforço da imagem global do país. Lembramo-nos facilmente de países que têm um grande potencial como o nosso, nos quais a insegurança limita o desenvolvimento económico, o investimento ou o turismo", sublinha Eduardo Cabrita."Portugal registou, em 2020, os indicadores mais baixos de criminalidade desde que existe o atual modelo de registo, há mais de 30 anos. E é importante recordar que isso foi conseguido num ano tão difícil como este de pandemia que, em muitos países, contribuiu para o aumento da conflitualidade e para o aumento de algumas formas de criminalidade", conclui."Os passos significativos que Portugal tem dado nos últimos anos em matéria de segurança têm permitido a redução da criminalidade e, consequentemente, a subida gradual e consolidada neste ranking", pode ler-se no comunicado.Segundo o comunicado, Portugal ocupava, em 2014, o 18.º lugar.