Portugal é um dos países da Europa com mais casos de coronavírus ativos

Há dois meses Portugal era um exemplo de combate à pandemia de Covid-19. O “milagre” português mereceu loas na imprensa internacional, nomeadamente a europeia, onde países como Itália e Espanha lutavam contra centenas de mortes diárias provocadas pelo novo coronavírus.









Atualmente, um mês após o desconfinamento, Portugal é um dos países europeus com mais casos ativos: 13 578. À frente de Portugal estão dois países de Leste (Rússia e Ucrânia) e França e Bélgica, sendo que Espanha, Reino Unido, Suécia e Holanda não têm divulgado o número de casos ativos de Covid-19. Ou seja, Portugal integra o top 10 no que respeita aos casos ativos.

A contribuir mais para estes dados está a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), nomeadamente a Área Metropolitana de Lisboa, onde 19 freguesias de 5 municípios continuam em situação de calamidade. Em comparação com o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde divulgado no sábado, há a registar mais 246 casos, 5 mortes e 216 recuperados, num total de 48 636 casos confirmados. Os cinco óbitos registaram-se em LVT, tal como 214 (87%) das novas infeções.





No último mês, tem aumentado a percentagem de pessoas até aos 30 anos com Covid-19. No relatório de 19 de junho, para um total de 38 464 casos havia 7955 dos 0 aos 29 anos (20,6% do total). Agora, esse valor é de 23%: 11 186 em 48 636 infeções confirmadas. Por género, houve um pequeno aumento de casos no sexo masculino, que passou de 43,8% do total para 44,5% este domingo.





Já no que respeita aos óbitos, há um ligeiro aumento no último mês nas pessoas até 60 anos (de 4,5% para 4,7% do total), mantendo-se a mesma incidência nos doentes com mais de 80 anos (continuam a representar 67 por cento das mortes com Covid-19).