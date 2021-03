Portugal eleito destino preferido na Europa pelo European Best Destinations

Portugal é considerado o melhor país da Europa a visitar em 2021 pelos utilizadores do 'site' European Best Destinations, que destacam Braga, Porto, as praias de Cascais e do Algarve, a Madeira e os Açores como locais imperdíveis.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira pelo Turismo de Portugal, a entidade considera que esta distinção "consolida a posição do país como destino de excelência, mantendo-se no topo das preferências dos turistas".

Segundo os utilizadores do 'site', que é visitado por mais de seis milhões de viajantes por ano, Portugal distingue-se pela beleza natural, pela gastronomia, pelas praias e pela história rica em tradição.