O s hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo devem suspender a atividade não urgente, por determinação do Ministério da Saúde (MS). A medida, com efeitos imediatos, foi transmitida esta quarta-feira às administrações hospitalares da região, no dia em que o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde revelou um novo máximo de casos num só dia: 10 027.