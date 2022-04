As autoridades de saúde portuguesas estão em alerta perante o número crescente de crianças atingidas pelo surto misterioso de hepatite aguda atípica, que atinge países como o Reino Unido, Estados Unidos ou Espanha. O diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais afirmou que a equipa de transplante de Pediatria - só há uma em Portugal porque são “transplantes raros” em crianças” - está atenta e preparada para intervir se for necessário.









Ver comentários