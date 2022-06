Portugal enfrenta a pior seca desde 1931, ano em que teve início o registo regular dos valores de precipitação. Só 2005 se aproximou da situação atual, segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Seca: Governo deve avançar já para racionamento da água?







A previsão para os próximos dias é de chuva, mas os valores previstos não são capazes de inverter a situação em que 66% do território está: seca extrema.









