Portugal entra no horário de inverno. Não se esqueça de atrasar o relógio uma hora esta madrugada

No continente, quando forem 02h00 da madrugada de domingo, os relógios vão atrasar uma hora e passa a ser 01h00.

