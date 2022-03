Portugal entre os 21 países onde foram apreendidos mais de 5 milhões de brinquedos perigosos

Mais de cinco milhões de brinquedos potencialmente perigosos foram apreendidos em 21 países, nomeadamente em Portugal onde os produtos tinham um valor comercial estimado em cerca de 2,26 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira a Europol.

Segundo uma nota divulgada pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), a Europol (Agência da União Europeia para a Cooperação Policial) anunciou esta sexta-feira os resultados da operação LUDUS II, que contou com a participação em Portugal da AT e decorreu durante o período anterior ao Natal com o principal objetivo de verificar o cumprimento das normas pelos brinquedos importados na UE.

A AT sustenta que aquele período é considerado crítico pela existência de um aumento de importações de brinquedos, tendo-se constatado que "a esmagadora maioria dos brinquedos contrafeitos transportados para a Europa não cumprem com a legislação ou normas que visam proteger a segurança e a integridade física das crianças".