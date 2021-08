Portugal entre os 30 países participantes no inquérito mundial sobre desafios de sustentabilidade

Portugal foi incluído pela primeira vez num inquérito mundial com o objetivo de estudar as perceções e atitudes dos portugueses face aos desafios da sustentabilidade. A multinacional GlobeScan e a consultora portuguesa NBI - Natural Business Intelligence - estabeleceram uma parceria que coloca Portugal na lista dos 30 países participantes.Os resultados do 'Healthy & Sustainable Living' (H&SL), concebido para ajudar organizações (marcas, ONGs, governos, etc) a compreenderem melhor a mentalidade dos consumidores, são conhecidos no próximo mês de setembro. Serão inquiridas mil pessoas em Portugal, 30 mil a nível mundial.O H&SL conta, em Portugal, com o patrocínio da AGEAS e da EDP para a edição de 2021.

"O Healthy & Sustainable Living, que passará a ter periodicidade anual, pretende ser o principal barómetro para que as empresas, marcas e organizações possam acompanhar a razão de ser e tendências dos comportamentos dos portugueses no que toca às áreas do Ambiente e da Sustentabilidade. A comparação entre Portugal e os restantes países incluídos no relatório contribuirá também para que essa leitura se torne possível, de uma forma abrangente e global", explicou Luis Rochartre Álvares, Partner da NBI, uma Consultora de Gestão e Ecologia especializada em criar opções para uma Economia de Base Natural.