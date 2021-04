Portugal entre os dez países com maior representação na mais importante feira de indústria e tecnologia do mundo

Portugal vai participar com 19 empresas nacionais num stand coletivo na Hannover Messe, que começa na segunda-feira em formato digital, e está entre os dez países com maior representação naquela feira.

A mais importante feira de indústria e tecnologia do mundo, que este ano se realiza exclusivamente em versão digital por causa da pandemia da covid-19, vai reunir cerca de 1.800 expositores, de segunda a sexta-feira.

Rafael Campos Pereira, vice-presidente da Associação da Metalurgia e Metalomecânica (AIMMAP), garante que as empresas portuguesas se conseguiram "adaptar a esta nova realidade" e vão ter "uma presença relevante nesta edição".

São, no total, 19 empresas num stand coletivo português de fabricantes de peças técnicas, tecnologias de produção e tecnologias de informação. Uma representação menor do que a da última edição, há dois anos, mas com um "desempenho notável".

"Outros países tiveram uma quebra ainda maior. No ano passado não estávamos entre os dez países mais representados da feira (...) Há países altamente digitalizados, como por exemplo a Suécia, que vai ter apenas 13 empresas nesta Hannover Messe", destacou Rafael Campos Pereira em declarações à agência Lusa.

Portugal será, na edição de 2022, que se espera presencial, país parceiro com o mote "Portugal Makes Sense" (Portugal faz sentido), "um desafio enorme para o país, para as empresas e para as autoridades portuguesas".

"É a forma ideal para podermos mostrar que estamos preparados para ser fornecedores de empresas de média dimensão da economia alemã (...). Com a presença mais consolidada na Hannover Messe, podemos criar condições para que as empresas de uma dimensão inferior possam também conhecer esta oferta portuguesa", apontou o vice-presidente da AIMMAP.

Esta edição digital oferece também a possibilidade para que muitas empresas possam participar na feira, sem terem para isso de se deslocar a Hanôver.

"Espero que haja muitas empresas interessadas, que conheçam o impacto da feira, de uma forma direta, ainda que digitalmente, para reforçarmos a nossa presença no próximo ano. Quanto mais empresas conhecerem aquela que é a realidade da Hannover Messe, mais probabilidade haverá da presença portuguesa em 2022 ser ainda mais relevante", referiu.

Rafael Campos Pereira acredita que, na edição de 2022, estarão presentes "largas dezenas" de empresas, "ultrapassando a centena".

Na terça-feira, a AICEP e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã organizam uma conferência digital de apresentação da participação de Portugal como país parceiro na próxima edição da Hannover Messe. A abertura da iniciativa será feita por Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, e encerrada por Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização.