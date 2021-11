Portugal entre os países com elevado risco de corrupção na Defesa

Portugal está entre os países com risco elevado de corrupção no setor da Defesa. O País ocupa o 49º lugar, na lista de 86 encabeçada pelo Sudão, onde o nível é considerado crítico. No lado oposto da tabela, segundo o relatório da organização Transparência Internacional (TI) divulgado esta terça-feira, está a Nova Zelândia."Os resultados de Portugal demonstram uma evolução positiva relativamente a 2015, com destaque para as áreas do risco político e dos riscos associados à gestão de pessoal, mas continuam a registar-se problemas decorrentes da falta de fiscalização", lê-se no relatório.A diretora-executiva da TI Portugal sublinha que "os resultados relativamente à área operacional continuam muito abaixo daquilo que seria esperado sobretudo para um país que tem tantas responsabilidades ao nível internacional". "Tanto o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, em revisão, como o Conceito Estratégico Militar deveriam incluir secções específicas sobre prevenção e planos de mitigação de riscos de corrupção e de infrações conexas, que, como se viu até num caso recente, são absolutamente essenciais para garantir a integridade neste setor", acrescenta Karina Carvalho, numa referência à Operação Miríade que investiga tráfico de diamantes.O ministro dos Negócios Estrangeiros relativizou a avaliação da TI, contrapondo com relatórios da Comissão Europeia, elogiosos da Estratégia Nacional Anticorrupção. "Portugal está muito bem classificado", diz Augusto Santos Silvan