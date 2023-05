Portugal entre os países que não elevaram a violação ao estatuto de crime público

Cerca de 40 países pertencentes ao Conselho da Europa ratificaram a Convenção de Istambul para a prevenção e combate à violência contra as mulheres, com o objetivo de dar à violação o estatuto crime público, deixando assim, de ser necessária uma queixa da vitima para prosseguir com a investigação. Dos participantes, três não cumpriam o acordo: Portugal, Itália e São Marino, micro-estado situado no norte de Itália.

As três nações optam por manter a violação com caráter semipúblico, indo contra o acordo feito na convenção. Segundo o jornal Público, a maioria dos deputados acredita que o crime deveria manter a origem semipública, apesar de alguma divisão na bancada do Partido Socialista (PS) que apresentou um projeto que, não alterando a natureza do crime, dá a possibilidade às vítimas de apresentarem queixa durante um ano após o crime, em vez do prazo atual de seis meses.

A coordenadora do Departamento de Relações Internacionais do Centro de Estudos Judiciários, Helena Leitão, em declarações ao Público, critica a proposta do PS, afirmando que não altera a situação de vítima, uma vez que, se não estiver em condições de apresentar queixa no prazo de seis meses, também não estará em um ano.

A deputada do PS, Cláudia Santos discorda do argumento proposto por Helena Leitão, afirmando que um aumento no número de denúncias poderá resultar num aumento das absolvições, uma vez que a resolução de um caso irá depender sempre de provas obtidas, que dependerão da vítima. Em declarações àquele jornal, a representante considera que as propostas da oposição retiram "direitos às vítimas com o argumento de que o Estado sabe o que é melhor para elas". No PSD, Mónica Quintela concorda a representante do PS, tendo considerado que a violação deveria manter a natureza semipública, de modo a não se "obrigar uma vítima a sujeitar-se a uma processo criminal que não quer".