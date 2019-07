Portugal escapa a vaga de calor que afeta centro da Europa

Calor tórrido na Europa

Calor tórrido no centro da Europa, com alguns países já em alerta vermelho, e temperaturas a descer em Portugal, podendo mesmo registar-se chuviscos. É este o cenário para os próximos dias.A meteorologista Ângela Lourenço explica que "o calor com origem no norte de África atingiu Portugal nos últimos três dias antes de se deslocar para norte". Contudo, a partir de hoje o tempo vai mudar: "o ar quente será agora substituído por ar com temperaturas mais amenas que se deslocam do Atlântico havendo a possibilidade de chuviscos a Norte"."A chegada destas superfícies frontais com a consequente descida de temperatura resulta do anticiclone dos Açores estar estacionado a sul do arquipélago", referiu a meteorologista. Esta situação permite a passagem destas massas de ar mais frio e húmido do oceano para a Península Ibérica. Diferente foi o estado do tempo na primavera, quando foram registadas temperaturas superiores ao habitual e quantidades de precipitação inferiores.Em França, o calor coloca em risco a abóbada da catedral de Notre-Dame, em Paris. A estrutura está debilitada pelo incêndio de abril. Esta quinta-feira, na Volta à França em Bicicleta, há banhos de gelo para os ciclistas. Na Flandres Ocidental (Bélgica), o governador decretou a proibição de fumar nas áreas naturais para evitar incêndios.