A associação ambientalista Zero manifestou-se este domingo satisfeita com a oposição de Portugal relativa à energia nuclear como solução verde, criticando no entanto o “silêncio” do País em relação ao gás natural, sobre o qual exige uma “oposição clara”. “A posição pública de Portugal sobre a classificação do gás natural como merecendo uma rotulagem verde a nível europeu não é conhecida”, reforça a associação, em comunicado, que surge na sequência da divulgação do projeto da Comissão Europeia sobre a denominada “taxonomia”, com a qual pretende promover a transição para a neutralidade climática em 2050.









“Os planos da Comissão Europeia divulgados nos últimos dias para incluir a energia nuclear e o gás natural (fóssil) são desastrosos”, considera a Zero. No seu entender, “os investimentos em energia nuclear e gás natural não são compatíveis com a trajetória de neutralidade climática da União Europeia e não podem ser considerados investimentos sustentáveis ou com contributo para os objetivos climáticos europeus”.