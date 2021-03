O número de mortos em Portugal na última semana de fevereiro e na primeira de março foi inferior à média dos últimos cinco anos. Desde junho que isto não acontecia, com o número de óbitos a situar-se sempre acima da média, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).









Entre 22 e 28 de fevereiro houve 2506 mortes (menos oito do que a média), e entre 1 e 7 de março 2299 (menos 174). Desde o início da pandemia, só entre 8 e 21 de junho de 2020 é que a mortalidade semanal tinha estado abaixo da média para o mesmo período nos últimos cinco anos. Recorde-se que o maior número de mortos Covid foi a 30 de janeiro, com 303 óbitos. A Covid-19 foi responsável por 13,1% das mortes na última semana de fevereiro e por 9,3% na primeira de março. Segundo o INE, 63,4% do total de mortes aconteceram em hospitais. As regiões Norte, Centro e a Área Metropolitana de Lisboa concentraram 81,7% dos óbitos neste período.

Portugal continuou esta sexta-feira no caminho da redução do número de internados Covid, que é de 789 (menos 39), dos quais 182 em Cuidados Intensivos (menos cinco). Foram registadas mais 11 mortes, menos dez do que na véspera, uma delas um homem abaixo dos 40. E houve 568 novos casos, 39% em Lisboa e Vale do Tejo.