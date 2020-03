Portugal está mesmo a "achatar a curva" da pandemia de coronavírus?

Os casos de infetados com coronavírus continuam a crescer. Depois de os olhos de todo o mundo terem estado centrados na China, foram desviados para a Europa (Itália e Espanha estão no olho do furacão) e posteriormente para os EUA.



Em Portugal, são já 2060 o número de doentes com a Covid-19, com 23 mortes registadas. Ao todo, mais de 350 mil pessoas estão infetadas por todo o mundo. Segundo a revista SÁBADO, a curva ainda está em ascensão e não há, para já, sinais de abrandamento.