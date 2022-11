Portugal está "na moda" e há cada vez mais americanos a querer mudar-se

A cônsul-geral em Nova Iorque, Luisa Pais Lowe, disse à Lusa que "Portugal está na moda" e que há cada vez mais norte-americanos a querer mudar-se para o país, fazendo aumentar assim a procura por vistos.

Num balanço dos seus primeiros meses à frente do consulado-geral de Portugal em Nova Iorque, Luisa Pais Lowe indicou que os meses de verão serviram para colocar o trabalho atrasado em dia, trabalho esse que englobava processos de registo civil, de nacionalidades e de vistos.

"Foram seis meses muito úteis, de aprendizagem e de conhecimento da comunidade e do seu valor. Foram seis meses em que planeei com cuidado a criação das condições para, por exemplo, levar o consulado aos clubes portugueses, mas também outras iniciativas de ação estratégica nas áreas económica e cultural, que também fazem parte do nosso mandato", disse a diplomata.



O número de americanos a residir em Portugal é o mais elevado dos últimos dez anos, segundo os dados do SEF citado pelo Jornal Económico.

A quantidade de norte-americanos a habitar em Portugal em 2021 ronda as sete mil pessoas, valor três vezes superior em comparação com os últimos três anos.