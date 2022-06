Só Taiwan, país asiático pouco maior do que o Alentejo e com mais de 23,5 milhões de habitantes, está pior do que Portugal nos casos e mortes por Covid-19. Segundo o site estatístico ‘Our World In Data’, Portugal é o 2º país do Mundo com maior média diária de casos (2380 por milhão de habitantes). A nível europeu, está a grande distância dos restantes países – a Alemanha é o mais próximo, com 430 casos/milhão.









