Portugal gasta cerca de 8,4 mil milhões de euros/ano por causa da violência de género

A violência de género custa aos países europeus mais de 366 mil milhões de euros anualmente, estima o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, segundo o qual em Portugal esse valor rondará os 8,4 mil milhões de euros.

De acordo com o estudo do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE, na sigla em inglês), divulgado esta terça-feira, a estimativa de custos com a violência de género será de 366.322.108.190 euros por ano, no global dos 27 estados-membros da União Europeia.

"A violência contra as mulheres representa 79% deste custo, chegando aos 289 mil milhões de euros", refere o instituto.