Portugal já acolheu 620 refugiados, 42 chegaram ontem da Turquia

Portugal recebeu, na quinta-feira, mais 42 refugiados vindos da Turquia, sendo 24 cidadãos iraquinaos e 18 sírios, avança o Governo numa nota enviada às redações. Os refugiados são beneficiários do estatuto de refugiados ao abrigo do Programa Voluntário de Reinstalação do Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) adianta tratar-se de 24 cidadãos iraquianos e 18 sírios que correspondem a oito agregados familiares.

Destes 42 refugiados, 32 serão acolhidos em Loures (distritos de Lisboa) e 10 em Lisboa.

Segundo dados do MAI, até ao momento, chegaram a Portugal 620 pessoas no âmbito do Programa Voluntário de Reinstalação do ACNUR e da Comissão Europeia.

Destas 620 pessoas, 245 chegaram do Egito e 375 da Turquia.

O MAI destaca que o "acolhimento e a integração das pessoas refugiadas têm sido uma prioridade do Governo, num esforço contínuo que envolve Estado central e autarquias locais, bem como entidades públicas e privadas, e que tem sido reconhecido pelas Nações Unidas, pela Organização Internacional das Migrações, pela União Europeia e pelo Conselho da Europa".

Na nota, é também destacado que todos esses cidadãos beneficiam do Estatuto de Refugiado concedido por despacho do MAI, sendo titulares de uma declaração comprovativa do Estatuto de Proteção Internacional enquanto aguardam a emissão do Título de Residência para Refugiado, nos termos da Lei de Asilo.