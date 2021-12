Portugal já administrou 1,5 milhões de doses de reforço da vacina Covid

A Direção Geral de Saúde anunciou este domingo que já administrou mais de 1,5 milhões de doses de reforço da vacina contra a Covid-19 e mais de 2.060.000 doses de vacinas contra a gripe.Em comunicado, a DGS sublinha que a intensificação do ritmo de vacinação continua a ser uma prioridade pelo que os Centros de Vacinação do país estão empenhados em vacinar pessoas convocadas através de agendamento central e local, na sua capacidade máxima.Recorde-se ainda que este domingo começa a ser administrada a dose de reforço às pessoas com mais de 50 anos que foram anteriormente vacinadas com a vacina da Janssen. A vacinação deste grupo de pessoas irá continuar posteriormente no feriado de 8 de Dezembro e nos domingo seguintes, dias 12 e 19 de dezembro.