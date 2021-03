Portugal já administrou mais de 1,5 milhões de doses de vacinas da Covid-19

O coordenador da Task Force da vacinação da Covid-19, o Vice-Almirante Gouveia e Melo, afirmou que Portugal recebeu até ao momento 1,8 milhões de vacinas da Covid-19. Foram já administradas 1,5 milhões doses.Em entrevista à rádio TSF, Gouveia e Melo pediu confiança no processo de vacinação, afirmando que as pessoas serão chamadas progressivamente para a inoculação. "Ninguém vai ficar para trás neste processo", garantiu.Existem entre 115 e 200 mil vacinas registadas no sistema para serem utilizadas. As restantes vacinas estão em reserva para serem utilizadas como segundas doses.