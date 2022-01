Portugal já administrou mais de 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 desde que arrancou a vacinação no País.De acordo com a Direção-Geral da Saúde, até ao final deste sábado, tinham sido administradas cerca de 20.006.500 vacinas. 8,8 milhões de utentes têm já a vacinação completa contra a Covid-19.Até ao final deste sábado tinham sido igualmente administradas cerca de 3,8 milhões de doses de reforço, sendo que 2.027.600 destinaram-se a pessoas com mais de 65 anos. 90% da população com mais de 80 anos tem já a dose de reforço.