Portugal já administrou mais de meio milhão de doses de reforço da vacina da Covid e mais de 1,1 milhões da gripe

Já foram administradas mais de meio milhão de doses de reforço contra a Covid-19 e mais de um milhão e cem mil vacinas contra a gripe em Portugal em Portugal, de acordo com a DGS.Os Centros de Vacinação do país estiveram abertos no fim de semana para acelerar o processo de vacinação. A maior afluência foi registada no sábado.Este fim de semana foram administradas pelo menos 68.700 vacinas contra a gripe e 44.700 doses de reforço da vacina contra a COVID-19, até ao momento, a utentes com idade a partir dos 65 anos.A modalidade "casa aberta" para pessoas com 80 ou mais anos mantém-se durante a semana. A DGS recomenda que antes de se dirigirem ao Centro de Vacinação da área de residência, consultem o respetivo horário de funcionamento emHá ainda a possibilidade de fazer o agendamento local para os utentes elegíveis, sendo que as pessoas com mais idade são prioritárias, abrangendo gradualmente faixas etárias mais baixas até chegar aos 65 anos.O método de convocação continua a ser o mesmo. Os utentes são convocados através de uma SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a Covid-19 ou apenas para a vacina contra a gripe.O autoagendamento das vacinas para pessoas com 70 ou mais anos também poderá ser feito através do link"A Direção-Geral da Saúde mantém o apelo à vacinação contra a gripe e contra a Covid-19. Esta é melhor forma de proteção dos mais vulneráveis, especialmente nesta altura do ano, em que as temperaturas são mais baixas", pode ler-se no comunicado.