Portugal já emitiu um milhão de certificados digitais da Covid-19

Os serviços de saúde já emitiram, até hoje, um milhão de certificados digitais da Covid-19, revelaram aoos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).Portugal aderiu há poucos dias, mas o uso deste documento só entra em vigor oficialmente a 1 de julho.Concebido para facilitar o regresso à livre circulação dentro da UE, este 'livre-trânsito', que deverá ser gratuito, funcionará de forma semelhante a um cartão de embarque para viagens, em formato digital e/ou papel, com um código QR para ser facilmente lido por dispositivos eletrónicos, e na língua nacional do cidadão e em inglês.