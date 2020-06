Portugal já realizou um milhão de testes ao coronavírus dos quais são 6,5% positivos

Portugal atingiu, no domingo, um milhão de testes realizados ao novo coronavírus, dos quais 6,5% com resultados positivos para covid-19, revelou hoje a ministra da Saúde.

"Do total destes testes, 45,2% foram realizados em laboratórios públicos, 39,2% em laboratórios privados e 15,7% em outros laboratórios", afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa que no Ministério da Saúde para a atualização dos dados da covid-19 e que deixará de ser diária e passará a decorrer três vezes por semana, às segundas, quartas e sexta-feira.

A ministra destacou também a quantidade de testes que têm sido realizados na região de Lisboa e Vale do Tejo e que desde há um mês se tem registado um acréscimo de casos de contágio (alguns dias têm sido quase a totalidade dos novos casos do pais), referindo que entre maio e junho "foram realizados 4.600 testes por dia, ou seja, mais mil diários do que no mês de abril".