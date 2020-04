Portugal já regista mais de 10 mil casos de infetados pelo coronavírus

De sexta-feira para sábado, Portugal ultrapassou a barreira dos 10 mil casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.

Segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, o País regista, atualmente, pelo menos 266 vítimas mortais e 10 524 casos confirmados - mais 638 do que no dia anterior, o que representa um crescimento de 6 por cento, abaixo do ritmo registado nos dias anteriores, de cerca de 9%. Já a taxa de mortalidade ronda os 2,5%.





Mais de metade dos óbitos registados por Covid-19 dizem respeito a pessoas com mais de 80 anos. O boletim epidemiológico mostra que, afinal, a região do Alentejo continua sem registar vítimas mortais, ao contrário do que tinha sido divulgado nos dias anteriores pelas autoridades da Saúde."As autópsias não confirmaram mortes associadas à Covid-19", explicou a ministra da Saúde, Marta Temido. O documento revela ainda que, onde os números continuam a subir, embora mais lentamente, é nas faixas etárias mais jovens. Com menos de nove anos já existem 150 casos, mais 17 do que no dia anterior. Relativamente às crianças/jovens com idades compreendidas entre os 10 e 19 há 252 casos confirmados.

Quanto aos internamentos, regista-se uma certa estabilização. Há 1075 pessoas internadas, das quais, 251 nos Cuidados Intensivos. Há, no entanto, 75 casos recuperados. Mais 7 do que esta sexta-feira. Segundo o documento, existem ainda 5518 pessoas a aguardar o resultado laboratorial.



Cada contagiado infetou "1,81 pessoas"

Cada português que foi contagiado com a doença da Covid-19 infetou, em média, durante o período entre 21 de fevereiro e 16 de março, "1,81 pessoas", revelou ontem a ministra da Saúde, Marta Temido.