Portugal já tem mais de 50 mil casos de Covid-19

O País passa a ter 50 164 casos, 1717 óbitos e 35 217 recuperados. Contas feitas, estão ativos 13 230 casos. A média diária de novos casos em julho (307) é inferior à de junho (322), e a média de recuperados (296) é superior (269).



Portugal ultrapassou os 50 mil casos de Covid-19. No relatório divulgado este domingo pela Direção-Geral da Saúde há 209 novos casos confirmados, 207 recuperados e uma vítima mortal. Dos novos casos, 155 (74 por cento) verificaram-se em concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo.O País passa a ter 50 164 casos, 1717 óbitos e 35 217 recuperados. Contas feitas, estão ativos 13 230 casos. A média diária de novos casos em julho (307) é inferior à de junho (322), e a média de recuperados (296) é superior (269).

Esta segunda-feira o Governo reúne-se com os presidentes dos cinco municípios da AML com freguesias em estado de calamidade para discutir e decidir sobre o prolongamento ou não do estado de calamidade.



As 19 freguesias que estão em calamidade desde 1 de julho são: Santa Clara (Lisboa), as quatro freguesias de Odivelas, as seis da Amadora, seis de Sintra (Queluz e Belas, Massamá e Monte Abraão, Cacém e São Marcos, Agualva e Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins e Rio de Mouro) e duas de Loures (Camarate, Unhos e Apelação, e Sacavém e Prior Velho).