Portugal já tem vacinas contra o 'Monkeypox'

Portugal já recebeu as primeiras 2700 vacinas contra o vírus ‘Monkeypox’, que causa a doença varíola-dos-macacos. As vacinas adquiridas pela Comissão Europeia serão distribuídas pelos Estados-membros mais afetados pelo surto.A informação foi avançada esta terça-feira, pela comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides. A responsável avançou que, no espaço de duas semanas, foram adquiridas pela Comissão Europeia (CE) cerca de 110 mil doses de vacinas. Espanha foi o primeiro país a receber a encomenda: 5300 doses. "Este trabalho vai agora continuar e intensificar-se à medida que nos encaminhamos para outro período de outono e inverno, com a pandemia da Covid-19 por perto", adiantou Stella Kyriakides.Segundo os últimos dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a 1 de julho, Portugal regista, pelo menos, 415 casos. As infeções confirmadas são em homens, entre os 19 e os 61 anos. Todos estão estáveis. Contactada pelo CM, a DGS promete divulgar, em breve, de que forma acontecerá a distribuição de vacinas, assim como a publicação da norma sobre a vacinação.Os sintomas mais comuns da doença são febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos com o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas.As lesões cutâneas geralmente começam entre um a três dias após o início da febre. Tendem a aparecer na cara, mas podem alastrar-se para o resto do corpo. Também podem ser encontradas na boca, órgãos genitais e olhos.