Portugal já vacinou com a primeira dose 87% da população e Norte continua a liderar vacinação Covid

Portugal já vacinou com a primeira dose 87% da população e Norte continua a liderar vacinação.



A Direção-Geral da Sáude (DGS) informou esta terça-feira que 8 975 593 pessoas em Portugal já estão vacinadas contra a Covid-19 com pelo menos uma dose e 8 782 671 já possui o esquema vacinal completo. O País tem assim 85% da população totalmente vacinada.



A região que lidera no processo de vacinação é o Norte, com 5 683 834 vacinados, o que corresponde a 87% da população com a segunda dose administrada. O Centro e Algarve seguem-se ao Norte com 86% de imunizados.



Lisboa e Vale do Tejo surge depois com 83% e Madeira e Açores de seguida com 82% da população com a vacinação completa. O Algarve por último com 79%.