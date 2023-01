Portugal lidera lista dos dez países mais baratos para viver da revista Forbes

Portugal surge em primeiro lugar na lista dos dez países mais baratos para viver elaborada pela revista Forbes. A lista foi idealizada para os norte-americanos que querem mudar de emprego e de vida.



"Deixe o emprego e mude-se para um dos países mais baratos e melhores para viver. Países em que os custos são tão baixos que pode deixar de trabalhar", pode lêr-se na publicação.





Para escolher os dez destinos mais baratos, a Forbes baseou-se no Índice Anual Global de Reforma dos melhores lugares para se reformar, de 2017 a 2022, da International Living."[Esta lista] é para quem procura uma vida melhor, uma vida mais acessível ou apenas uma forma de escapar ao ritmo frenético da vida, à violência, a política e a divisão", refere.Portugal entra nesta lista, em primeiro lugar, por ter sido nomeado como o melhor país para se viver, pelo baixo custo de vida quando comparado com o dos EUA e por "as opções de visto tornarem relativamente fácil ficar lá por um longo período".As cidades referidas foram Lisboa, Porto e na região do Algarve, Lagos , Tavira e Vilamoura.Depois de Portugal segue na lista o México, Panamá, Equador, Costa Rica, Espanha, Grécia, França, Itália e Tailândia.