Portugal mais perto de receber centro de excelência da Nato

As Forças Armadas portuguesas receberam esta quinta-feira as primeiras declarações formais de intenção de adesão ao primeiro centro de excelência da Nato que Portugal tenta instalar no País.

"A Espanha, a Roménia e a Turquia foram as três primeiras nações aliadas a declarar formalmente a intenção de aderir ao Centro de Excelência da NATO em informação Marítima Geoespacial, Meteorológica e Oceanográfica (MGEOMETOC) em Portugal", divulgou o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMFGA).

A 2ª Conferência do estabelecimento deste centro decorreu entre terça-feira e na quarta-feira no Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa. "Teve como objetivo receber as candidaturas dos países membros da NATO e rever os documentos que formam a base jurídica daquele que será o primeiro centro de excelência da Aliança Atlântica em território nacional", esclarece o EMGFA. A conferência contou com a presença do ministro da Defesa, Gomes Cravinho, e do Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado, entre outras entidades civis e militares.

A edificação do MGEOMETOC "surge na sequência da proposta submetida pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) e representante de Portugal no Comité Militar da NATO, almirante Silva Ribeiro", tendo em vista "a acreditação pela NATO do Centro Marítimo GEOMETOC português".



"Este centro de excelência irá apoiar o desenvolvimento de capacidades e as operações marítimas da NATO" e é um dos objetivos da Diretiva Estratégica do CEMGFA para 2018-2021.