Portugal mantém restrições nas viagens até ao dia 15 de abril. Voos para Brasil e Reino Unido suspensos

Portugal vai manter suspensos os voos de e para o Brasil e Reino Unido, avançou esta segunda-feira o Ministério da Administração Interna em comunicado.O Governo mantém assim as medidas restritivas do tráfego aéreo até às 23h59 de dia 15 de abril devido ao contexto epidemiológicoAlgumas das medidas restritivas "passam também a ser aplicadas na fronteira terrestre, com a obrigatoriedade de cumprir isolamento profilático de 14 dias para quem chegue a Portugal vindo do Reino Unido, Brasil, África do Sul ou de países com taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes (como é o caso de França ou Itália)", esclarece a mesma nota.As regras em vigor passam pode apresentar comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARSCoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque; quem chegue sem esse comprovativo, tem de o fazer no aeroporto e pagar os custos, sendo obrigados a aguardar pelos resultados no aeroporto; voos suspensos de e para o Brasil e Reino Unido suspensos com obrigatoriedade de isolamento profilático de 14 dias para passageiros que tenham feito escala nesses países e em África do Sul; passageiros provenientes de países onde se regista uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes só podem efetuar viagens essenciais e também estão obrigados a isolamento profilático de 14 dias; passageiros provenientes de países onde se regista uma taxa de incidência igual ou superior a 150 casos por 100 mil habitantes também só podem efetuar viagens essenciais.A circulação entre Portugal e Espanha também se mantém limitada.