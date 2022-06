Portugal está na linha da frente na preservação da vida marinha: os Açores vão concretizar já no próximo ano a meta de proteger 30% do espaço subaquático, “antecipando em sete anos os objetivos internacionais estabelecidos para 2030”. O anúncio foi esta terça-feira feito pelo presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, que procura, assim, “soluções para o desenvolvimento económico sustentável, baseando a sua estratégia na proteção dos oceanos”.









