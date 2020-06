Portugal no penúltimo lugar nos apoios às famílias entre os países da União Europeia

Portugal ocupa o penúltimo lugar, entre os países da União Europeia, no peso que os apoios destinados às famílias pesam no bolo das prestações sociais. Os valores pagos por gravidez, nascimento, adoção, cuidado de crianças e assistência a outros membros da família representam 4,9% do total das proteções sociais do País, de acordo com os dados relativos a 2017 divulgados este mês pelo Eurostat.

Estes 4,9% colocam Portugal apenas à frente da Holanda (4,2%) e longe da média comunitária, fixada em 8,6%, segundo o mesmo relatório do Gabinete de Estatísticas da União Europeia. "As percentagens mais baixas foram registadas na Holanda e Portugal", destaca o instituto europeu.

Se o valor total pago em apoios às famílias fosse dividido, igualmente, pela população portuguesa, caberiam 220 euros a cada habitante. Nesta análise, o número coloca também Portugal na cauda da Europa, ocupando a sexta posição a contar do fim no conjunto dos 27 países da União Europeia. Pior valor só é registado, maioritariamente, nos países de leste, como a Roménia ou a Lituânia.

Em 2017, Portugal pagou 2266 milhões de euros para a proteção das famílias, o que corresponde a 1,2% do PIB, o indicador que mede a riqueza produzida no país. Segundo o Eurostat, estes 1,2% estão longe dos 2,3% do PIB obtidos a nível comunitário. Nesse ano, o conjunto dos estados membros gastou 301 mil milhões de euros em apoios às famílias.

Se compararmos Portugal com Luxemburgo, país da União Europeia que mais despende nos apoios à família, a diferença é gritante. Segundo o Eurostat, anualmente o Estado luxemburguês paga 3140 euros por habitante para a proteção à família, o que representa 15,31% do bolo global dos apoios sociais do país. No total, o Luxemburgo gasta, contudo, menos do que Portugal, 1873 milhões de euros por ano, o que é explicado pelo facto deste país ter menos habitantes.

O conjunto de todos os 27 países da União Europeia desembolsaram 301 biliões de euros no ano de 2017 em subsídios dirigidos às famílias, revela ainda o relatório do Eurostat.



PORMENORES

Economia contrai 2,3%

Entre janeiro e março, a economia lusa contraiu 2,3% face a igual período de 2019, enquanto no conjunto da zona euro, a economia recuou 3,1% no primeiro trimestre em termos homólogos, segundo o Eurostat.



Emprego cai 0,5%

A taxa de emprego recuou 0,2% na zona euro no primeiro trimestre, face ao período anterior, com Portugal a registar a terceira maior quebra no indicador (-0,5%).



Indústria derrapa

A produção industrial teve, em abril, o maior recuo de sempre na zona euro e na União Europeia , chegando quase aos 30% na comparação homóloga. Em Portugal, o indicador caiu 26,5% relativamente a abril do ano passado.



Nasceram menos 441 bebés em 2019 em Portugal

Os números da natalidade em Portugal não são animadores: em 2019 nasceram com vida 86 579 crianças de mães residentes em Portugal, menos 441 bebés do que um ano antes, de acordo com a Pordata. Mas se compararmos os nascimentos de 2019 com os de 2017, verifica-se um aumento do número de bebés que nasceram em Portugal: mais 425, segundo a mesma base de dados.