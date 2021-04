Portugal oferece ajuda à Índia para aliviar crise sanitária devido à Covid-19

Uma dúzia de países, incluindo Estados Unidos e vários membros da União Europeia, vão oferecer à Índia material médico para ajudar a aliviar a crise de recursos do país, que enfrenta um violento surto de covid-19.

Portugal é um dos países que vai apoiar a Índia, avançou esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, através da mobilização da Proteção Civil, meios do Ministério da Saúde e do Ministério dos Negócios Estrangeiros.





A ajuda internacional é enviada como "resposta urgente" às necessidades do segundo país mais populoso do mundo, que viu o número de infeções e de mortes multiplicarem-se dramaticamente em apenas algumas semanas, causando o colapso do seu sistema de saúde.

Apesar da grande capacidade de produção do país, conhecida como "a farmácia do mundo", o setor de saúde começou, na semana passada, a indicar que estava a chegar a um mínimo do material existente, devido ao grande número de doentes que chegam todos os dias aos hospitais.