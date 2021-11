Portugal participa em projeto da ESA que testa monitorização de plástico nos oceanos

Várias equipas científicas, incluindo de Portugal, estão a testar, num projeto apoiado pela Agência Espacial Europeia (ESA), como monitorizar com satélites o lixo de plástico que se acumula nos oceanos, foi hoje anunciado.

A primeira campanha de testes, em que participaram investigadores do Instituto de Telecomunicações, de Portugal, realizou-se durante duas semanas no Instituto de Investigação Deltares, na Holanda, que está equipado com simuladores de ondas de águas profundas, indica a ESA em comunicado.

A equipa do Instituto de Telecomunicações participou nos testes usando, a par de colegas escoceses, sensores remotos por radar para simular observações do mar feitas a partir do espaço. Investigadores espanhóis e alemães utilizaram outros instrumentos e tecnologias de satélite para simular as mesmas condições de observação.