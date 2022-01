Portugal passa fasquia de dois milhões de casos de Covid-19

Portugal ultrapassou a barreira dos dois milhões de casos positivos de Covid-19. O último boletim diário da Direção Geral da Saúde indica 2 003 169 casos registados na terça-feira, sendo que a maior parte dos infetados são mulheres, com 1 060 785 casos. Dos mais de dois milhões de casos positivos verificados desde o início da pandemia - a 2 de março de 2020 - há o registo de 19 413 óbitos (10 217 homens e 9196 mulheres), 1 646 692 recuperados e 356 477 que estão neste momento infetados.Na terça-feira foi também registado o maior número de novos casos em 24 horas, com 52 549 infeções, num dia com 33 óbitos. Por regiões, a maior parte das novas infeções ocorreu no Norte (22 455), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (16 192), Centro (7744), Algarve (1960), Madeira (1865), Alentejo (1502) e Açores (831).Regista-se um aumento de novos casos diários, com a taxa de incidência a subir para 4490 casos por cem mil habitantes. A previsão elaborada pela Ordem dos Médicos e pelo Instituto Superior Técnico indica que um possível número máximo de casos deverá ocorrer entre esta quinta-feira e segunda-feira com uma estimativa de 70 mil infetados em 24 horas. A Ordem dos Médicos recomenda um reforço do processo de testagem e necessidade de reforçar a vacinação. Apesar deste aumento, o vírus revela uma redução da capacidade de contágio.Na Matriz de Risco, o índice de transmissibilidade R(t) divulgado esta quarta-feira é de 1,11, numa descida face a 1,13 divulgado na segunda-feira.A variante Ómicron apresenta um maior risco de contágio entre o terceiro e o sexto dia de infeção, revela um estudo do Instituto de Doenças Infeciosas do Japão. O pico do risco de contágio ocorre, assim, até um dia antes do final do prazo estabelecido em Portugal para o doente estar em isolamento. A variante que surgiu na África do Sul, apresenta assim uma alteração às variantes Britânica e Delta em que o maior risco de contágio ocorre até dois dias antes de surgirem os primeiros sintomas e até três dias depois. Entretanto, a Pfizer revelou que o medicamento oral, Paxlovid, é eficaz, mas que está em avaliação.Os magistrados, funcionários do sistema judicial e estudantes da área da saúde podem receber a dose de reforço contra a Covid-19, através da modalidade de ‘Casa Aberta’.Para usufruírem do sistema de senha digital da modalidade ‘Casa Aberta’, os utentes devem solicitar uma senha no dia em que pretenderem ser vacinados, no portal Covid-19.O STOP criticou as escolas que estão a marcar reuniões de trabalho presenciais, defendendo que a tutela deveria definir que esses encontros fossem 'online' durante os períodos mais críticos da pandemia.O Sindicato de Todos os Professores (STOP) denunciou casos de escolas onde os professores contratados ficaram fora da campanha de rastreio da Covid-19, por falta de testes para todos os docentes e funcionários. Falhas aconteceram nos agrupamentos de Massamá (Sintra) e do Restelo (Lisboa).A Fenprof pediu ao Ministério da Educação novos dados sobre o impacto da Covid-19 nas escolas, neste segundo período de aulas, depois de saber que em novembro mais de 21 mil alunos e trabalhadores estiveram isolados.Até ao fim de novembro, foram registados na plataforma do Ministério da Educação 7000 casos de Covid-19, abaixo do registado há um ano. A Fenprof diz que redução pode significar menos registos e não menos infeções.