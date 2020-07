Portugal pediu esclarecimentos sobre compra de stock de Remdesivir por parte dos EUA

Gilead

s Estados Unidos compraram o stock mundial do medicamento Remdesivir, que ajuda no tratamento de doentes com Covid-19, para os próximos três meses. Ou seja, segundo avança o

Os cientistas estão preocupados com a ação unilateral dos Estados Unidos sobre o medicamento e temem que, caso haja uma vacina, o país tome a mesma decisão.

A secretária de Estado da Saúde Jamila Madeira adiantou que já foram pedidos esclarecimentos à farmacêutica que está a produzir o Remdesivir sobre a compra de stock do fármaco pelos EUA. Segundo Jamila Madeira, na conferência de imprensa da DGS, o Infarmed já contactou a empresa para perceber se as necessidades do medicamento para os pacientes portugueses estão asseguradas.

"Eles têm acesso à maior parte do stock de doses [do remdesivir], então não há nada para a Europa", disse Andrew Hill, investigador sénior da Universidade de Liverpool.