Portugal perde 14 410 habitantes num só ano

Em apenas um ano, Portugal perdeu 14 410 habitantes, revelam os Anuários Estatísticos Regionais, publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.No último dia de 2018, residiam no nosso País 10 276 617 de pessoas, menos 0,14% comparativamente ao ano anterior. Dos 308 concelhos portugueses, apenas 48 municípios "registaram taxas positivas de crescimento", pode ler-se no documento.A maioria destes concelhos concentram-se na região da Grande Lisboa (ver infografia). Já no que diz respeito ao envelhecimento, e sem surpresa, são os concelhos do Interior que apresentam maior índice. Por outro lado, são os concelhos pertencentes aos arquipélagos dos Açores e da Madeira que menos idosos têm.No ano passado, a taxa de natalidade foi mais elevada em áreas "predominantemente urbanas". Confirma-se a tendência observada nos últimos anos: 64 municípios, "particularmente concentrados na Área Metropolitana de Lisboa, no Algarve e na Região Autónoma dos Açores", registaram valores acima da média nacional. Do lado oposto surgem as regiões Norte e Centro.Em relação ao volume de negócio gerado por empresas, foram gerados mais de 367 mil milhões de euros. No que toca ao maior volume, a distribuição é equilibrada. Sines aparece no topo da lista e Vinhais do lado oposto.Quanto às dívidas, é a autarquia de Fornos de Algodres quem mais deve.