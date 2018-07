Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal perde 18 mil pessoas num ano

Taxa de natalidade portuguesa é de 8,4%, uma é das mais baixas da Europa.

Por Francisca Genésio | 11:30

Em apenas doze meses, Portugal perdeu 18 600 pessoas.



Os dados são do relatório do Eurostat e mostram que a 1 de janeiro de 2017 viviam, em território nacional, 10 309 600 pessoas. Já no primeiro dia deste ano, vivam no nosso País 10 291 000.



A queda na população portuguesa é justificável com a baixa taxa de natalidade. Já a taxa de mortalidade foi de 0,10%, justificando assim o facto de a taxa de crescimento natural ser negativa em 2,3 %.



Portugal destaca-se pela negativa, na União Europeia (UE). Segundo o Eurostat, viviam 512,6 milhões de pessoas na UE no dia 1 de janeiro deste ano, mais 1,1 milhões do que no mesmo dia do ano passado.



Segundo o documento, o aumento da população na UE é justificável com a migração de refugiados para países como, por exemplo, a Irlanda, o Luxemburgo e a Suécia.