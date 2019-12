Portugal perde pardais, rolas e pintassilgos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há cada vez menos pardais, pintassilgos e cucos no nosso país e a culpa é um misto entre o desrespeito do Homem pelo ecossistema e o acidente puro e simples. Quem o diz é Domingos Leitão, diretor da Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves (SPEA), que apresentou esta quarta-feira à tarde, em Lisboa, os resultados do estudo ‘O estado das Aves em Portugal 2019’. "As pessoas e as políticas estão a intervir no ecossistema de vá... < br />