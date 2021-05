Portugal pode perder 3,6 milhões de vacinas devido às restrições da Janssen

Portugal pode perder 3,6 milhões de vacinas devido à vacina da Janssen só poder ser administrada a maiores de 50 anos, alertou esta sexta-feira o coordenador da 'task force' para o plano de vacinação contra a covid-19.

"Face às restrições que ainda existem sobre um conjunto de vacinas, nomeadamente sobre a da Janssen, podemos ter um problema de perder para o plano nacional 3,6 milhões de vacinas", disse o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo na reunião no Infarmed, em Lisboa, que reúne peritos, o Presidente da República e membros do Governo.

O coordenador adiantou ainda que há um conjunto de vacinas que vão chegar quase no fim do segundo trimestre, que só poderão ser utilizadas já no terceiro trimestre.