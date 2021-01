Portugal podia ter mais 800 mil doses de vacinas contra a Covid-19 do que as compradas até agora, revela o Jornal de Negócios. Em causa estão milhares de doses da vacina da Moderna que agora estão à disposição de outros Estados-membros. Em vez de encomendar as quase 3,7 milhões de doses que poderia, Portugal apenas requisitou 2,8 milhões . As restantes ficaram disponíveis num pote comum a vários países de onde outros Estados-membros podem agora fazer compras adicionais.