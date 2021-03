As doses necessárias para vacinar professores e funcionários das escolas representam mais de metade das 868 767 aplicadas em Portugal desde o arranque da imunização, a 27 de dezembro.









O País tem 146 992 professores e educadores, e 80 854 funcionários nas escolas, segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC), relativos ao ano letivo 2018/2019. No total são 227 846 pessoas, que inclui ensino público e privado e pessoal efetivo e a contrato. Com o aumento da contratação de docentes nos últimos anos, o total deverá já atingir os 230 mil. E este valor não inclui os docentes do ensino Superior, que são 35 283, também segundo os dados da DGEEC.

A ministra da Saúde admitiu esta quarta-feira que docentes e auxiliares sejam incluídos como grupo prioritário. “É uma hipótese que está a ser analisada, não só em Portugal, como também noutros países”, disse Marta Temido, em entrevista à SIC, considerando que “poderá fazer sentido” uma “vacinação diferenciada” para este universo por trabalharem num “serviço essencial”. Professores e diretores, que há muito reclamam a vacinação, mostraram-se satisfeitos e propuseram que se comece pelas pessoas que continuam em atividade presencial.





Para docentes e auxiliares serem prioritários nesta fase, teriam de passar à frente de idosos acima de 80 anos e pessoas com mais de 50 com algumas doenças associadas. Portugal aplicou as referidas 868 mil doses e espera administrar 2,5 milhões até final deste mês. No segundo trimestre são esperadas 11 milhões de doses e no terceiro 10 milhões, mas estes números podem ainda sofrer cortes.