Portugal recebe reforço de 295 mil vacinas da Janssen este fim de semana

Portugal recebe neste fim de semana um reforço de 295 mil vacinas da Janssen, anunciou esta sexta-feira Henrique Gouveia e Melo. O vice-almirante, coordenador da ‘task force’ da vacinação, mantém a meta de 70% da população portuguesa imunizada com a primeira dose na semana entre 8 e 15 de agosto.No dia em que Gouveia e Melo e a ministra da Saúde, Marta Temido, visitaram três centros de vacinação – Carnaxide, Oeiras, Ouressa, Sintra, e Alcabideche, Cascais –, o coordenador da ‘task force’ manifestou abertura para continuar a liderar o processo de vacinação caso seja necessária a administração de uma terceira dose das vacinas. “Eu estou sempre disponível. Quem decide a minha disponibilidade são os meus superiores hierárquicos, neste caso, as Forças Armadas e, acima das Forças Armadas, o poder político. Eu sou um militar, cumpro o que tiver de cumprir em função dessas ordens que receber”, referiu.Já Marta Temido afirmou que a cidade de Lisboa poderá estar no pico da pandemia de Covid-19, mas disse serem precisos os dados dos próximos dias para se ter a certeza de que passou “a fase pior”. Segundo o relatório de situação divulgado esta sexta-feira, Lisboa tem uma taxa de incidência de 831 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, sendo o oitavo concelho de todo o País com incidência mais elevada. No topo estão Albufeira (1291), Loulé (1176), Lagoa, nos Açores (1003), Portimão (941) e Lagos (912). Já a cidade do Porto está com uma incidência de 758 casos. Em Sobral de Monte Agraço, a incidência é de 785, mas deve-se em parte a um surto num lar onde foram registados 14 casos.