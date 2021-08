Portugal recebe um milhão de vacinas da Covid-19 esta semana

Portugal recebe esta sexta-feira cerca de 266 mil vacinas contra a Covid-19 (224 mil da Moderna e 42 mil da AstraZeneca). Somam-se a estas perto de 659 mil doses da imunidade da Pfizer, que chegaram a território nacional na segunda-feira.Destas, “cerca de 290 mil resultaram de esforços realizados pelo Governo português no sentido de antecipar a entrega de algumas vacinas, para acelerar o processo de vacinação, sendo estas provenientes de outros países-membros”, avançou aoa coordenação do plano de vacinação. Feitas as contas, Portugal recebe, esta semana, quase um milhão de doses (925 mil).