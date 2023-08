Portugal recebeu 87 pedidos para localizar alegados intervenientes na guerra da Ucrânia

As autoridades portuguesas receberam em 2022 um total de 87 pedidos de localização de cidadãos com alegada intervenção na guerra na Ucrânia, não tendo havido qualquer caso localizado em Portugal, segundo um relatório do Ministério Público (MP).

"As autoridades portuguesas foram destinatárias de 87 pedidos de localização de cidadãos alegadamente intervenientes no conflito, não tendo sido localizados em território nacional", lê-se no relatório síntese da atividade do MP em 2022, esta quarta-feira divulgado.

Sobre processos de extradição, o relatório adianta que dos 69 procedimentos desencadeados em 2022, entre pedidos feitos por Portugal e pedidos recebidos de outros Estados, resultaram cinco entregas de cidadãos e outros cinco recebidos pelas autoridades portuguesas.