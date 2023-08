Portugal foi um dos 21 Estados-membros da UE que reduziram emissões poluentes no primeiro trimestre de 2023, embora menos que os restantes, enquanto conseguiu aumentar o Produto Interno Bruto (PIB), divulgou na quarta-feira o Eurostat.Nos primeiros três meses deste ano, em comparação com igual período de 2022, Portugal reduziu em 0,11% as emissões de gases com efeito de estufa com peso na economia, embora sendo o país comunitário com menor decréscimo anual entre os que registaram reduções.